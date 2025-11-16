【漫画】本編を読む心霊現象や都市伝説、占いといった非科学的な事柄、いわゆる「オカルト」にひそかに惹かれる人は意外と少なくないものである。表立って語れば怪訝な目を向けられることもあるため、オカルトへの興味や好奇心を胸の内に秘めている人もきっと多いはずだ。もっとも、信じるか信じないかは人それぞれ。その曖昧さと神秘性こそが、オカルトの魅力なのだ。『黒乃さんはオカルトが好き！』（クサダ/幻冬舎コミックス