スポーツジムのインストラクター、モデルとして活動するerinco（エリンコ）さん。両親が54歳で出産したそうですが、日本人顔の両親とは見た目が違うと感じていたそうです。そんな彼女が自身の出生の秘密を知ったのは20歳のときで── 。 【写真】「家族の中で私だけハーフ顔」だったというerincoさんの現在（3枚目/全12枚） 「母は54歳のときに私を産んでくれた」 1歳のころ ── 今年の3