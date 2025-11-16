寂しさを埋めようと人に混ざるほど、なぜか心が荒む――そんな経験はありませんか。雑なつながりに頼る前に、自分の内面をどう守るか。他人と適切な距離を保ち、どのような孤独なら健やかにすごせるのでしょうか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します