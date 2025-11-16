ヨルダンで開催された２０２５女子Ｕ１６バレーボールアジア選手権大会（１〜８日）に、道内から唯一、札幌大谷中３年の井上奈々帆（１５）が出場。第２セッターとして４位となり、来年のＵ１７世界選手権（チリ）の出場権獲得に貢献した。初めて日の丸を着けた経験を糧に、世界選手権での代表入りへ更なる飛躍を図っていく。日本代表として初めて過ごした日々は、井上にとって忘れられない時となった。海外に行くのも初めて。