◇スピードスケートW杯第1戦第2日（2025年11月15日米ユタ州ソルトレークシティー）今季W杯初戦で高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は種目別総合4連覇中の女子1500メートルで1分52秒45の5位にとどまった。佐藤綾乃（28＝ANA）は1分53秒49で10位、堀川桃香（22＝富士急）は自己ベストの1分55秒05で18位。ヨイ・ベーネ（26＝オランダ）が1分51秒05で3000メートルに続き優勝した。女子500メートルは昨季W杯2勝の吉田雪乃（22