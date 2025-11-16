「後から聞いたら、腹痛も腰痛も病気の前兆だったかもしれないと」。24年5月に子宮体がんの手術を行ったと公表した歌手の藤あや子さん。当初は「子宮内膜異形増殖症」という診断が出たことから、全摘手術には否定的だったそうですが、そこから事態は思わぬ方向へ── 。 【写真】「そのお写真大丈夫ですか？」コスプレ姿から圧巻ビキニまで普段見ることのない藤あや子さんの写真が満載（全18枚） はじめの異変は不正出血だった