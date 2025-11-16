息子の12月のアルバイト収入が10万円になりそうで、扶養から外れてしまうのではと心配しているAさん。ひと月でも収入が多くなってしまうと、扶養から外れてしまうのでしょうか。本記事で確認しましょう。 2つの側面からの扶養について整理 年末が近づくと、「子どものアルバイト収入が増えたら扶養から外れるのでは？」という質問がよく寄せられます。図表1で、「扶養」には2種類あるということを確認しましょう。図表1「