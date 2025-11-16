歌謡コーラスグループ純烈の元メンバーで俳優の小田井涼平（54）が、15日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。妻で映画コメンテーター、タレントのLiLiCo（54）とのなれそめについて明かした。小田井は番組での共演をきっかけに、2017年にLiLiCoと結婚していたことを、翌2018年に発表した。2人の交際のきっかけは、LiLiCoがテレビ番組で純烈のVTRを見て、小田井を気に入ったことだった。