冬の訪れとともに、ロイヤルホストから心ときめく季節限定デザートが登場しました。国産紅玉りんごの爽やかな酸味と、ロイヤル伝統のスイートポテトクリームのやさしい甘みが織りなす、冬だけの特別なマリアージュ。見た目にも美しく、味わうほどに幸せが広がる全5種のデザートが、ホリデーシーズンを彩ります。温かいティーとともに、贅沢なカフェタイムをお楽しみください。