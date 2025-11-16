＜大相撲十一月場所＞◇七日目◇15日◇福岡・福岡国際センター【映像】批判が相次いだ「残念な行為」実際の様子前頭七枚目・美ノ海（木瀬）が前頭七枚目・阿炎（錣山）を送り出して4勝目を挙げた一番。館内は大きく盛り上がったが、一方で美ノ海が白星を上げた直後、客席では残念な行為が発生……これを受け、ファンから「退出させろ」「如何なものか」などと批判の声が上がった。立ち合い、左に張っていった阿炎だが、美ノ海