米FRBのクーグラー元理事＝2023年、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）がクーグラー元理事の在職中の取引を問題視し、今年初めに監察部署に調査を要請していたことが15日、分かった。同日開示された報告書によると、FRB理事やその配偶者らによる株式の個別銘柄の購入を禁じたFRB規則に違反した恐れがある。クーグラー氏は2023年9月、バイデン前大統領の指名を受けて理事に就任。FRBは