関東圏の大学野球リーグに進んだ道産子たちの「今」を紹介する「白球を追う」。今回は道内有数の進学校・札幌南から１浪後、一般入試で慶大経済学部に進学し、今秋リーグ戦では先発を含む１１試合に登板した最速１４８キロ右腕・水野敬太（２年）にスポットを当てる。大学で本格的に投手を始めた男は、いかにしてエース候補へ上り詰めたのか。（構成・加藤弘士）何げない一言が、若者の一生を変えてしまうことがある。水野の