本日11月16日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、吉瀬美智子が登場！50歳になった今だからこそ感じる人生観を語るほか、2人の娘を育てるシングルマザーとしての本音を芸能界の友人や家族からのコメントを交えて明かす。◆野呂佳代が知る“ちょっとギャル”な一面番組では、普段の吉瀬の素顔に迫るべく、プライベートでも親交のある人物として俳優の野呂佳代がインタビュー出演。遠い存在だったと