「彼、私に優しいし、脈ありかも…？」そう思っていたのに、なぜか関係が進展しない。そんな経験、ありませんか？実は、男性の中には“本命じゃない女性”に対してだけ見せるサインがあるんです。そこで今回は、その「微妙なサイン」を解説します。予定を曖昧にしたままにする「また今度ごはん行こうね」と言いながら、具体的な日程を決めない男性。これは、あなたを“嫌いではないけど本命でもない”位置に置いているサインです。