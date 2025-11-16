ぽっこりお腹をなんとかしたい…そんな悩みを抱えている人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスツイスト】になります。お腹をねじって強化するエクササイズで、贅肉の解消＆くびれ作りに効果的。しかも床に寝た状態でできるので、運動が苦手な人でも無理なく取り組めますし、毎日続けやすいのも魅力です。🌼効率良くお腹引き締め！たった30秒【腹筋×くびれを同時に強化する】簡単エクササイズス