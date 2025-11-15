気づけば、ずっとLINEが続いてる。「そろそろ終わるかな」と思っても、彼からまた新しい話題が届く--。そんな“終わらないやり取り”には、実は明確な理由があるんです。男性は本命の女性に対してほど、「つながっていたい」という気持ちが強くなるもの。そこで今回は、そんな風に男性がLINEを送り続ける理由を解説します。会話を終わらせない＝“離れたくない”のサイン「おやすみ」と言わない、話題を変えて続ける…。そんな彼の