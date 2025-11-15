好きな男性となかなか関係が進展しないのは、無意識の内に男性に引かれるような行動をしているからかも。そこで今回は好きな男性に「やってはいけないこと」を紹介します。モテ自慢好きな男性の関心を惹くためにとモテる女アピールをしていませんか？自分で「私はモテる」「アプローチしてくる男性がたくさんいる」などと言う女性は、男性の目にはイタい女としか映らないため、関心を惹くどころか完全に引かれてしまう可能性が高い