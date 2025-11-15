「彼と一緒にいたいだけなのに、なんだか距離を感じる…」そんな違和感、思い当たりませんか？実は男性が恋愛で一番疲れるのは、“気持ちを試される瞬間”。どんなに好きでも、無意識にやってしまう行動が積み重なると、彼は静かに離れていってしまうんです。察してほしいオーラを出された時「なんで気づいてくれないの？」という態度に、男性はプレッシャーを感じます。多くの男性は“察する”よりも“言葉で伝えてほしい”タイプ