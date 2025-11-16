間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が15日に放送され、6年1組の学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）の“暴走”が描かれると、ネット上には驚きの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】実は深い因縁のあった園子（新木優子）と紗季（藤間爽子）同窓会で22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたこ