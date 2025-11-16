ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を11-4で制した。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）と同様、ピッチコム（サイン伝達機器）やピッチクロックが採用された試合。井端弘和監督は手応えと課題を口にした。日本のプロ野球では採用されていないピッチコムとピッチクロック。WBC連覇へ対