12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。15日に6チームの選手権出場が決定しています。栃木は矢板中央が、2度ともロングスローを起点にMF金子海聖選手（2年）が2ゴールを奪い、宇都宮短大附に勝利し、3大会連続15回目の選手権。静岡は浜松開誠館と藤枝東の決勝。試合は延長戦でも決着がつかずPK戦へ。浜松開誠館はGK吉田壮馬選手（3年）が藤枝東の6人目をストップ。0−0