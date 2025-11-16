「練習試合、ロッテ３−１広島」（１５日、都城市営野球場）４番に座った広島・渡辺悠斗内野手が、チーム唯一の３安打。「２ストライクから、ボールに対して付いていけるようになった。スイング軌道だったり、いろいろな面が良くなってきた」と良化を実感した。新井監督は「技術的にもレベルアップ」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−キャンプ終盤の対外試合。疲労がたまった中での投手陣の投球