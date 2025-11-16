日本を震撼させた平成の凶悪事件。事件後に流れた歳月は犯人・遺族の心境にどのような変化をもたらすのか。ノンフィクションライター・小野一光氏が、今回は「平成21年 島根女子大生バラバラ殺人事件篇」の「その後」を歩く。【画像】被害者・Aさんがアルバイトで勤めていたショッピングセンター（2025年3月）◆◆◆間もなく深い雪で閉ざされることになる山中で、事件は発覚した。2009年11月6日の昼過ぎ、広島県北広島町の臥龍