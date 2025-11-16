三笠宮妃百合子さまが亡くなられて15日で1年がたち、皇族方が墓所を参拝されました。午後2時ごろ、東京・文京区の豊島岡墓地には、秋篠宮ご夫妻や佳子さま、悠仁さまなど皇族方が到着し、百合子さまの墓所に向かわれました。101歳で百合子さまが亡くなられてから1年にあたる15日に「墓所一周年祭の儀」が営まれました。皇室の慣例で、天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻は代理が参列し、三笠宮家の当主となった百合子さまの孫の彬子さまが