アメリカのトランプ大統領はイギリスの公共放送「BBC」が自身の演説を恣意（しい）的に編集したとされる問題をめぐり、週明けにも法的措置を取る考えを示しました。「BBC」は問題となった番組について、「誤った印象を与えた」と認めましたが「名誉毀損に当たる根拠もない」として、補償には応じない姿勢を示しています。トランプ氏は14日、「BBCが不正を認めた」と強調し、週明けにも提訴する見通しを明らかにしました。トランプ