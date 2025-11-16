この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、おさしみ@4y+2y(@osashimi_ma)さんの投稿です。 朝の卵焼き、戦場化 ある朝、おさしみさんの家庭でプチ事件発生！「朝食の卵焼き」で我が子たちが喧嘩に…話題の投稿がこちらです。 朝食の卵焼き、お母さんに切って欲しい2歳とお父さんに切って欲しい4歳で喧嘩し出したから、夫と2人で包丁持って卵焼きに入刀した なんやねんこれ