JALの更生計画案について 記者会見する稲盛和夫会長（中央）。向かって右が、企業再生支援機構の瀬戸英雄・企業再生支援委員長＝2010年7月28日、東京都品川区（写真：共同通信社）会社倒産という「修羅場」を仕切り、再生への道筋をつけるのは誰か。2010年、負債総額が当時過去最大の2兆3200億円に上った日本航空（JAL）倒産とその後の早期再建は、名経営者・稲盛和夫氏の功績とされることが多い。だが、稲盛氏の陰には歴戦の「倒