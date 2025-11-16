ワールドシリーズで鉄腕を振るった山本。そのタフネスに驚いたのは相手チームだけではなかった(C)Getty Images球界を騒然とさせる連投だった。今秋に開催されたブルージェイズとのワールドシリーズで快投を続けた山本由伸（ドジャース）のそれだ。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック第2戦に先発して105球を投げ、完投勝利を挙げていた山本は、第6戦でも6回（96球）を投げて1失点と好投。そし