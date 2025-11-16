求めてもいないアドバイスをされて、疲れた経験はないだろうか――。一見、親切そうに見えても、相手の気持ちを踏みにじる“アドバイスの暴力”は日常に潜んでいる。善意を装った言葉に、どう対処すべきかを考えたい。本稿では、注目の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から内容の一部を抜粋・再編集してお届けする。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「アドバイス」に見せかけた“失礼な言