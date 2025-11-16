子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 「LINEブロックするね！」小2娘への“脅し”に母が激怒！スマホで崩れた「子どもの友情」のリアル ©ママリ 娘は現在２年生