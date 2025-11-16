65歳以降も厚生年金に任意加入すると年金が増えるということを聞いたことがあるかもしれませんが、いったいどのくらい増えるのでしょうか？ 本記事で、年収600万円の会社員を例に、目安となる金額を試算してみましょう。 「在職定時改定」で年金は毎年増える 2022年（令和4年）の制度改正により、65歳以降も厚生年金に加入して働くと、年に1回、年金額が自動的に見直される「在職定時改定」が導入されました。これに