お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（45歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。結婚はしたいものの、抜け出せない“魔のトライアングル”について語った。川村は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組で、“ヌマ子”の声を担当。婚活についてトークが進む中で、女優・井桁弘恵から「ヌマ子さん