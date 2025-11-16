突然ですが、「有休」の正式名称知っていますか？正式名称は漢字4文字！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「有給休暇」でした！「有休」は「有給休暇」の略。会社やアルバイトなどで働く人が、給料をもらいながら休める制度のことを指します。正式名称の「有給休暇」は、労働基準法で定められた労働者の権利で、一定期間働いた人に対して会社が付与します。例えば、半年間働いた社員には10日間の有給休暇が与えられるの