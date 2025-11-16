近年、ビジネスシーンで注目されている「心理的安全性」。シリコンバレーで人気のバイリンガル幼稚園を経営する中内玲子氏によれば、子育てにおいても不可欠な要素だという。著書『JOY活 親も子も、今日から変わる新習慣』も話題の中内氏に、子どもの自分らしさを伸ばす「心理的安全性」のつくり方を教えてもらった。子どもにとっての「安全な港」になる子どもが自分の気持ちを素直に表現できるかどうかは、「ここではどんな自分で