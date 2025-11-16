私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタは以前は学生時代の仲間と集まっていましたが、メンバーが減り、今ではマナさんと2人だけで会うようになりました。カイの世話もろくにせず、家族を後回しにしてよその女性と会いに行くシュンタに腹が立ちます。「マナさんと会うなら離婚する」と伝えても、それ以降も嘘をついて会っていたことが判明。もはやシュンタのことを信じられなくなった私は、今朝カイを