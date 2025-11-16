自民党は15日に結党70年の節目を迎えた。国民の幅広い支持を集める「国民政党」を自称し、ほとんどの期間で政権を握り続けた。今や結党以来初めて衆参両院で過半数を割り、党勢に陰りが見える。社会情勢や国民意識の変化に対応できなかった結果である。自民党は1955年、左右両派の社会党統一に対抗し、自由党と日本民主党の保守合同で誕生した。軽武装、経済優先で高度成長期をけん引し、増えた税収で「富の分配」を原動力