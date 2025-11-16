今年で創業150周年を迎えた天山酒造（佐賀県小城市小城町岩蔵）で14日、今季仕込んだ新酒の初搾りがあり、蔵いっぱいに新酒の芳しい香りが漂った。新酒には例年通り佐賀市富士町産の米「日本晴」を使用して10月下旬から仕込んだ。杜氏（とうじ）30年目の後藤潤さん（59）によると、猛暑の影響で米は硬くて溶けにくかったが、溶けやすくするためのこうじを使うなど作り方を工夫したという。神事の後、搾りたての新酒を試飲し