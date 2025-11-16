女子の北九州市立は1時間10分53秒で5位に入り、2年ぶりに全国切符をつかみ取った。大田賢治監督は「順位もタイムも目標には及ばなかったが、都大路行きを決められてほっとしている」と胸をなで下ろした。福岡県予選では5区の途中までリードしながら筑紫女学園に逆転されて2位に終わった。主将の土屋咲希（3年）は直後のミーティングで「悔しいのは今日まで。全九州大会は切り替えて、しっかりとたすきをつなごう」とメンバーを