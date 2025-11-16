24歳の若武者の勢いはとどまるところを知らない。今場所からしこ名を草野から変えた義ノ富士（熊本県宇土市出身）が、平戸海（長崎県平戸市出身）を豪快な相撲で破り、1敗を守った。もろ差しから右を巻き替えられたが、構わず寄って左上手を取り、右で首をつかみながら振って寄り切った。母親や熊本・文徳高の同級生ら30人以上が声援を送った中の6勝目。「動きを止めなかったのが良かった。相撲内容はあまり覚えていない。ただ