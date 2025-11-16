松本裕（ソフトバンク）が五回に3番手で登板し、三者凡退で抑えた。日本シリーズでの疲労も考慮され、今回が代表初実戦のマウンド。先頭打者の打球が自身の右足に直撃し、その球を一塁手がファウルゾーンでノーバウンド捕球するという珍プレー（記録は一直）もありながら、その後はいずれも一ゴロに打ち取り3人で抑えた。「やれることは精いっぱいやりたい」と話していた通り、リーグ最優秀中継ぎに輝いた右腕が初の舞台でも安定