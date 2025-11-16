野球日本代表が15日、東京ドームで韓国代表と強化試合第1戦を行い、11−4で大勝した。「2番三塁」でスタメン出場した野村（ソフトバンク）が、同点と勝ち越しの起点となり存在感を発揮した。3点を追う四回は先頭打者で四球を選び出塁。その後の2本の適時打を呼び込んだ。同点の五回も先頭として四球で塁に出ると、岸田の勝ち越し3ランが飛び出すなどこの回一挙6得点。七回1死一塁では左前打を放ち国際試合初安打をマークした。