第44回大分国際車いすマラソンが16日、大分市で開催される。男子フルマラソンの最速クラスではパリ・パラリンピック金メダルのマルセル・フグ（スイス）と銅メダルの鈴木朋樹（トヨタ自動車）が激突する。ともに年内の最終レース。2人は15日、同市内で前日会見に臨み「力を出し切る」と意気込んだ。11度の優勝を誇るフグは昨年、右手小指骨折で出場を辞退しただけに、会見で「大分に戻ってこられてうれしい」と笑みを浮かべた