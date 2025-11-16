＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン3日目◇15日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米国女子ツアーのレギュラーシーズン最終戦は第3ラウンドが進行している。日本勢は7人が決勝へ進出し、先ほど全選手がホールアウトした。【現地写真】予選ラウンドは渋野とトランプ米大統領孫娘が同組2日目に「64」をたたき出し、日本勢最上位のトータル4アンダー・15位タイにつけた西村優菜は、6バーディ・3ボギ