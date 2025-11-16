お笑いコンビのザ・ぼんちが、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ザ・ぼんち＝テレビ朝日提供芸の道に入って55年のザ・ぼんち。1980年代初頭の漫才ブームでは、一世を風靡し、まさに時代の寵児だったという。当時は歌も大ヒットし、黒柳との思い出話に花が咲かせる。しかし、ブームの終焉とともにコンビは解散。経済的に厳しい時期も経験したそう。それでも笑いへの情熱を