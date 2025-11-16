女優の井桁弘恵（28歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。「婚活の経験はある？」との質問に答えた。井桁は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、ダレノガレ明美、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃと共に出演。「婚活の経験はある？」との質問を受ける。これに井桁は「（結婚を）意識して