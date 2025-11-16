Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¹â¸«ÐÒÎ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¿Í¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¡¢¾¡Íø¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤¥Ó¡¼¥È¤ËÆùÇ÷¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSPORTS BEAT supported by TOYOTA¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 10:00¡Á10:50¡Ë¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦Âç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ »³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Î³èÌö¤ò