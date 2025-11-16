西武サブマリンの与座が新球シュートの習得に乗り出した。下手投げ右腕は左打者が苦手とされるが、与座も今季は対右の打率・167に対して対左は同・249。「やっぱり数字が悪いので。もう一つ武器、選択肢が増えれば相手もてこずると思う」。西武イメージは左打者の外角に真横に逃げながら変化するボールだという。来季は高橋、今井がメジャー挑戦で抜け、穴を埋めるためにも22年に10勝を挙げた与座らの奮闘が必要。シュート習得