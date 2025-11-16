きのう夕方、千葉市の商業施設で20代の女性の胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、47歳の自称会社員の男が警察に逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、自称、千葉市中央区の会社員、大村晃紀容疑者（47）です。大村容疑者は、きのう午後5時半すぎ、千葉市中央区新千葉の商業施設、「ペリエ千葉」の店舗内で20代の女性の胸を後ろから触った疑いがもたれています。警察によりますと、犯行を目撃した女性か