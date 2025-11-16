「アンドロメダＳ」（１５日、京都）中団につけた５番人気のウエストナウ（牡４歳、栗東・佐々木）が直線外からメンバー最速タイの末脚で力強く伸び、初のリステッド競走Ｖを飾った。団野は「最近は振るわなかったですが、乗り味はすごくいい馬。厩舎がしっかりと仕上げてくださって、期待以上のパフォーマンスを見せてくれました。強かったです」と満足そうに振り返った。