■GI・エリザベス女王杯（16日、京都競馬場 芝2200m）【写真を見る】【競馬・エリザベス女王杯】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想 ！ 本命はココナッツブラウン東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・エリザベス女王杯をデータをもとにズバリ予想。真の女王決定戦の本命馬は？篠原アナ：本命ココナッツブラウン。注目馬ボンドガール、この2頭です。本命馬：?ココナッツブラウン（牝5）北村友一篠原ア